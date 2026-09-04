Riccione, “aperto per caldo”: Aquafan rimanda la chiusura e va avanti fino al 13 settembre

Sull’onda di un eccezionale richiamo di turisti sul territorio e delle temperature ancora decisamente estive, l’Aquafan di Riccione annuncia un’apertura straordinaria fino adomenica 13 settembre. L’appuntamento clou si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre, con il ‘Big Party’ di chiusura: due giornate di festa no-stop, con orario continuato dalle 10 alle 20 e la possibilità di scivolare fino alle 19:30. Aquafan ha ideato un biglietto cumulativo valido per entrambe le giornate, al prezzo totale di 39 euro.

Così Patrizia Leardini di Costa Edutainment: “Inizialmente la chiusura era prevista per il 6 settembre ma in accordo con la forte domanda, le realtà ricettive e di promozione turistica, abbiamo scelto di allungare la stagione e di offrire anche qualcosa in più. Le giornate con orario prolungato sono state diverse questa estate e hanno riscosso un grandissimo successo, rivelandosi ideali per affrontare le temperature torride”.