Riccione, annullato per maltempo il concerto di Gianni Morandi

RICCIONE. In ragione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna per forti temporali, e in considerazione delle previsioni che indicano piogge intense e forte vento per l’intera giornata di oggi, giovedì 10 settembre, l’amministrazione comunale e gli organizzatori hanno deciso di annullare il concerto di Gianni Morandi in programma oggi alle 21

«Le condizioni meteorologiche previste», dice il Comune di Riccione, «non consentono di garantire i necessari standard di sicurezza nelle fasi di preparazione e nello svolgimento dell’evento. Si è pertanto resa inevitabile la decisione di annullare il concerto, a tutela di tutte le persone coinvolte e del pubblico. Tutti i biglietti acquistati saranno regolarmente rimborsati (le richieste vanno presentate entro il 30 settembre) sui circuiti ufficiali di prevendita utilizzati: Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. Maggiori dettagli sulle procedure di rimborso saranno resi disponibili sui canali dei rispettivi circuiti di biglietteria».