Riccione, annullato il concerto di Antonella Ruggiero

Il Comune di Riccione informa che il concerto di Antonella Ruggiero, previsto domenica 17 agosto nell’ambito della rassegna Albe in controluce, è stato annullato per motivi di salute dell’artista. L’Amministrazione comunale, augurando a Antonella Ruggiero una pronta guarigione, annuncerà nelle prossime ore il nome dell’artista che si esibirà domenica 17 agosto, così da garantire la continuità di una rassegna tra le più amate e attese da residenti e turisti. Rimane confermata la data riprogrammata di domenica 24 agosto alle ore 6:15, con il grande pianista Cesare Picco, che eseguirà il leggendario The Köln Concert di Keith Jarrett alla Spiaggia del Sole 86-87.