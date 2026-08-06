Riccione, anche le telecamere di “Uno mattina” per la liberazione della tartaruga Cira all’alba VIDEO

A Riccione una grande festa di comunità ha accompagnato questa mattina, alle prime luci del sole, il ritorno in mare della tartaruga Cira. Circa 400 persone, tra cui tantissimi bambini insieme alle loro famiglie, si sono radunate sulla spiaggia di fronte alla sede della Fondazione Cetacea in viale Canova per assistere a un momento dal forte valore emotivo e ambientale. L’evento ha richiamato anche l’attenzione dei media nazionali, presenti sul posto con le telecamere del programma Uno Mattina Estate per raccontare su Rai Uno il momento della liberazione.