Riccione, alle 5 del mattino si presentano ai cancelli per l’apertura di Aquafan VIDEO

“Quando apre l’Aquafan inizia l’estate”. Giugno è arrivato come il sole a Riccione, e al parco acquatico i primi clienti si sono presentati sulla collina della Perla Verde alle 5. Tre amici di 15 anni, residenti in città, che organizzano questa giornata da novembre. “Quando abbiamo preso gli abbonamenti per il black Friday - raccontano Alessandro Baschetti, Federico Barocci e Jacopo Casadei - avevamo già deciso di voler essere i primi a varcare i cancelli di Aquafan. Sapevamo che c’erano altre persone che sarebbero arrivate presto, così abbiamo messo la sveglia alle 4.30, per essere qui prestissimo. Veniamo al parco da quando abbiamo 8 anni, ci piace questo posto perché ci si diverte con gli amici, ci sono scivoli adrenalici. L’M280 è il nostro preferito”.

Con un countdown urlato, i cancelli si sono sollevati e Filippo Leurini (capo presidio) ha premiato i tre amici con telo e borsa mare.

Quest’anno lo staff dell’ingresso ha accolto il pubblico in camicia azzurra, in onore di Silvano Balducci, storico patron del parco, scomparso a gennaio scorso. “Abbiamo deciso di indossare oggi la camicia azzurra in onore di Silvano _ dice Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment _ che è stata la colonna portante di questo parco. Era lui che inaugurava ogni stagione con la sua camicia azzurra. Vogliamo che gli giunga il nostro più grande abbraccio, da parte di tutti gli amici di Aquafan”.