Riccione. All’asta il Grand Hotel, servono 25 milioni per il simbolo della Dolce Vita

Lo storico Grand Hotel di Riccione cerca un nuovo proprietario. Il Tribunale di Rimini ha ufficializzato l’avviso di vendita per l’intero complesso immobiliare in stile Liberty, da oltre dodici anni lontano dai fasti di un tempo a causa del fallimento della società di gestione (la Marebello S.p.a.) decretato nel 2023.
I dettagli chiave dell’asta:
La data: Mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 10:00.. Il prezzo base: 24.864.000,00 euro (con rilanci minimi da 250mila euro). Cosa si compra: Un intero quadrante del lungomare in un “Lotto Unico” che comprende il corpo centrale dell’hotel, Villa Bianca, Villa Bruna (con discoteca), la Torre ’900, l’area magazzini-ristoranti e la piscina interrata.
Come partecipare: Le offerte telematiche o cartacee dovranno pervenire entro le ore 13 del 22 settembre 2026 attraverso la piattaforma Fallco Aste.
Per la Riviera Romagnola si tratta della vendita giudiziaria più importante dell’anno: l’obiettivo è restituire alla città il suo storico biglietto da visita impresso nella memoria collettiva.