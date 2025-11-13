Riccione, Aldo Giubergia e l’albergo dedicato agli ultimi: “Ospito persone sole, anziani o malati”

A Riccione nord, a due passi dai binari, c’è un albergo che ha cambiato pelle: l’hotel Marano di Aldo Giubergia, pensione fino al 2016, poi dal 2020 un piccolo residence “di fatto”, che è diventato un approdo di ultima istanza per chi non ha alternative. «Ci siamo detti che dovevamo lavorare fino all’ultimo respiro», spiega, riferendosi alla moglie, con cui ha tenuto in piedi la pensione, la quale oggi purtroppo non c’è più. «Restano nove anni di mutuo e una casa che oggi è soprattutto un rifugio».