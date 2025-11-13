Riccione, Aldo Giubergia e l’albergo dedicato agli ultimi: “Ospito persone sole, anziani o malati”

A Riccione nord, a due passi dai binari, c’è un albergo che ha cambiato pelle: l’hotel Marano di Aldo Giubergia, pensione fino al 2016, poi dal 2020 un piccolo residence “di fatto”, che è diventato un approdo di ultima istanza per chi non ha alternative. «Ci siamo detti che dovevamo lavorare fino all’ultimo respiro», spiega, riferendosi alla moglie, con cui ha tenuto in piedi la pensione, la quale oggi purtroppo non c’è più. «Restano nove anni di mutuo e una casa che oggi è soprattutto un rifugio».

I clienti

Gli ospiti sono una quarantina, quasi tutti stabili. «I miei clienti sono persone sole: anziani senza famiglia, chi esce da un percorso di dipendenze, chi ha problemi di salute o un lavoro saltuario. Molti hanno 700–800 euro al mese di pensione: a me ne lasciano 500, ma devono anche vivere». Il telefono squilla spesso: «Mi chiamano i servizi sociali. Con loro lavoro dal 2000, spesso il contributo arriva direttamente alla struttura, su delega, per evitare guai». Ma non è solo emergenza: qui passano storie di riscatto. «Una coppia peruviana era alla disperazione - racconta -: primo mese gratis, poi lavoro e affitto; anni dopo hanno casa e una figlia ragioniera»

«Si tira avanti»

Il “residence di fatto” regge su scelte semplici: microonde e frigo per scaldare un caffè o una minestra, lavatrici e asciugatrici comuni, una sala con libri dove la socialità è discreta. I conti, però, mordono: bollette «paurose» e tassazione piena. «Senza una mano del pubblico e dei privati non ce la fai», dice senza vittimismo. Non accusa: chiede una rete che coordini sociale, sanitario e amministrativo e un’attenzione in più per gli over 75. Intorno, una città che investe e discute: «Non dico di non fare piste ciclabili o rotonde. Ma tagliate una fettina anche per chi ieri ha lavorato per noi di oggi». Poi il monito: «Gli anziani aumentano, servono risposte adesso».

Filo diretto col Comune