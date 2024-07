Riccione. Alcolici a minori, locale multato al Marano

Week end di controlli nei locali di Riccione in riva al mare. Per due dei più celebri esercizi nella zona del Marano sono scattate le multe per l’assenza di licenza per il ballo e, per uno di questi, anche per la somministrazione di alcolici ai minorenni. Verifiche che il personale della divisione polizia amministrativa della Questura, insieme alla polizia locale, hanno condotto nella serata di venerdì scorso. Nel corso delle attività di controllo, in due distinti stabilimenti, al Mojito e all’Operà, hanno rilevato che si stavano svolgendo vere e proprie serate danzanti, con musica suonata da deejay, piste da ballo, luci stroboscopiche e la chiusura delle aree, in maniera tale da ricreare l’ambiente di vere e proprie discoteche. Al momento del controllo, i due gestori non erano in grado di esibire le dovute autorizzazioni per lo spettacolo e per l’agibilità degli ambienti, appositamente modificati per ricreare le condizioni di vere e proprie piste da ballo. Ed è stato durante l’attività di osservazione degli avventori e dei baristi che gli agenti hanno rilevato come in uno dei due locali, l’Operà, è stata riscontrata la vendita di alcolici a un minorenne, venendo multato. Così, i gestori sono stati sanzionati per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciati all’autorità giudiziaria per l’assenza dell’agibilità degli ambienti.