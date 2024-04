Riccione, Alberta Ferretti agli studenti: “Le clienti diventavano principesse con le stoffe di mia madre”

La nota stilista Alberta Ferretti, che con i suoi abiti dà prestigio all’Italia nel mondo, ha tenuto ieri una conferenza al liceo Volta - Fellini di Riccione.

Alberta Ferretti, cattolichina di nascita, si è raccontata ai giovani studenti con molta semplicità: ha parlato di come sia cresciuta tra le stoffe della piccola sartoria materna, nutrendo grande amore per il mondo della moda, giorno dopo giorno.

Il racconto

«Fingevo, da piccola, di addormentarmi sulle stoffe del negozio di mia madre, per sentirne il profumo, il fruscio, la magia. E quando mia madre drappeggiava le stoffe sulle sue clienti, ai miei occhi diventavano principesse» racconta.

La stilista ha sottolineato come la moda le abbia dato l’opportunità non solo di dare voce ai suoi sogni, ma anche di fare esperienze bellissime e conoscere persone interessanti in ogni settore: dai divi del cinema e della televisione, alla direttrice storica di Vogue Italia, Franca Sozzani, che ha portato Milano a risplendere come la “città del fashion” un po’ in tutto il mondo.

Alberta Ferretti ha poi mostrato agli studenti le immagini della sua sfilata al Castel Sismondo di Rimini, a maggio dello scorso anno, in onore di Federico Fellini. Ha sottolineato come vi fosse stata da poco l’alluvione e l’happening «voleva essere anche un modo di mostrare come lo “Spirito romagnolo” e i romagnoli sanno reagire di fronte alle difficoltà, rimboccandosi le maniche e, facendo sempre appello all’ottimismo che li contraddistingue».

La nota stilista ha spiegato quanto sia importante «rimanere concreti per realizzare i propri sogni, legando capacità imprenditoriali e fantasia. E soprattutto come, in questo, ogni forma espressiva sia fondamentale». Ha quindi mostrato il suo apprezzamento per il Liceo Volta - Fellini, che nella sua specificità, va proprio ad unire scienza, arte, moda, grafica, discipline umanistiche ed altre più matematiche, creando un mix prezioso di ogni forma di linguaggio.

Le domande

Molte sono state le domande degli studenti alla stilista. Alcuni ragazzi hanno chiesto quale fosse il segreto per vincere nel proprio settore, altri se avesse mai conosciuto momenti difficili nel suo percorso e molto altro ancora. Ferretti ha risposto ad ogni domanda, senza risparmiarsi. Ha precisato che «non tutto è sempre “rose e fiori” mentre insegui i tuoi obiettivi» ma «il segreto è cercare di tenere sempre viva la passione».

Shakespeare diceva: «Avere un sogno è soltanto l’inizio...».

Il liceo Volta Fellini non è nuovo nell’organizzare happening e conferenze che coinvolgono personalità di prestigio e, che hanno lasciato un’impronta nel mondo dell’arte, della moda, della scienza e della cultura in generale. L’obiettivo è stimolare le menti dei ragazzi, facendo in modo che la scuola non si esaurisca sui banchi o sulle pagine di un quaderno ma sia la “spinta” per diventare persone di successo nella vita.

