Riccione, al via un corso di educazione finanziaria rivolto alle donne

Da oggi, lunedì 10 novembre 2025 a sabato 15 novembre prenderà il via il corso “Il valore del sé. Ripartire dall’autonomia economica: un percorso di educazione finanziaria e consapevolezza economica”, un’iniziativa gratuita rivolta alle donne e promossa dalla commissione Pari opportunità di Riccione, in collaborazione con il Centro antiviolenza Mondo Donna Onlus.

Il percorso formativo si inserisce in un’ottica di prevenzione della violenza e di promozione dell’autonomia e dell’autodeterminazione, valorizzando la consapevolezza economica come elemento chiave per costruire libertà e indipendenza. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e si svolgeranno dalle 15 alle 17, presso la Sala del Consiglio comunale (viale Vittorio Emanuele II, 2). L’iniziativa propone un percorso teorico - pratico di empowerment economico. “Guardarsi dentro, guardare il proprio denaro” è il titolo del primo incontro, in programma venerdì 15 novembre: un laboratorio introduttivo che guiderà le partecipanti nell’osservazione del proprio bilancio personale. Attraverso esercizi di visualizzazione e una mappatura guidata delle entrate e delle uscite, il percorso aiuterà a individuare i propri obiettivi di risparmio e a rafforzare la consapevolezza economica come strumento di autonomia.

L’ultimo appuntamento del 22 novembre, “Coltivare il risparmio, gestire le risorse”, sarà dedicato all’elaborazione di strategie pratiche di risparmio e alla scoperta di strumenti di gestione finanziaria accessibili e sostenibili. Attraverso un’esercitazione pratica, le partecipanti potranno mettere subito in campo quanto appreso nel corso dei due appuntamenti.

La partecipazione al corso è gratuita.

Per iscrizioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzkbIp4YPNP53bv-QsJl8pP9LnVVS2RJ-1syXRnHYf8ABVKw/viewform

Per informazioni: Centro antiviolenza, cell. 335 766150