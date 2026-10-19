Riccione, al via le dune invernali: ruspe in azione sulla spiaggia contro mareggiate ed erosione

Sono partiti questa mattina dalla zona 1 i lavori per la realizzazione delle barriere sabbiose invernali a protezione del litorale riccionese. Le ruspe sono già operative per modellare le classiche dune di sabbia lungo il tratto di spiaggia che va dalla zona 1 alla zona 49, includendo anche le spiagge libere all’altezza di piazzale San Martino e piazzale Roma. Il materiale prelevato direttamente dalla battigia permetterà di creare un sistema di difesa naturale contro l’ingressione marina e i danni delle mareggiate per tutti i mesi più freddi, prima della rimozione prevista all’inizio della prossima stagione estiva.

Come sottolinea l’assessore al Demanio Christian Andruccioli, si tratta di una misura di prevenzione fondamentale per mettere in sicurezza le attività e garantire la tenuta dell’arenile. La tutela della costa proseguirà poi a inizio 2027: da febbraio il Comune di Riccione e la Regione Emilia-Romagna daranno il via ai lavori di ripascimento impiegando i volumi di sabbia estratti dal dragaggio del porto canale, destinati in particolare alla zona Alba. Gli interventi regionali porteranno circa 8.000 metri cubi di sabbia a nord del porto e 20.000 metri cubi a sud, con la possibilità di integrare ulteriori volumi per rispondere prontamente a eventuali criticità dell’arenile.