Riccione: al via la digitalizzazione delle pratiche edilizie

Il Comune di Riccione ha avviato un importante progetto di digitalizzazione on demand delle pratiche edilizie, un passo decisivo verso una gestione più moderna ed efficiente delle richieste di accesso agli atti e la creazione del fascicolo del fabbricato.

Perché è un’iniziativa strategica

La digitalizzazione rappresenta un elemento chiave nella modernizzazione dell’archivio edilizio comunale. Questo processo non solo garantirà una maggiore trasparenza e rapidità nella gestione delle pratiche edilizie, ma favorirà anche la realizzazione del fascicolo del fabbricato. Quest’ultimo sarà un prezioso strumento per raccogliere e organizzare dati tecnici e amministrativi sugli immobili, come la struttura, le caratteristiche antisismiche e lo stato di manutenzione.

Come si è svolta la selezione

Il servizio è stato affidato tramite il Sistema telematico acquisti della Regione Emilia-Romagna (Sater), utilizzando una procedura diretta per garantire efficienza e contenimento dei costi, preceduta da un’indagine di mercato. Italarchivi Srl è stata scelta per la sua comprovata esperienza nel settore, ritenuta perfettamente idonea alle esigenze del Comune.

Obiettivi e tempistiche del progetto

La durata iniziale del contratto è di un anno, con possibilità di rinnovo. L’obiettivo principale è la completa dematerializzazione dell’archivio edilizio, un passaggio necessario per la successiva creazione del fascicolo del fabbricato. Questo progetto mira a migliorare la gestione delle informazioni sugli edifici, promuovendo trasparenza, efficienza e sicurezza per i cittadini.

Dichiarazioni dell’assessore all’Urbanistica

«Con questa iniziativa, affrontiamo una delle sfide cruciali per le amministrazioni pubbliche contemporanee: semplificare e rendere trasparente l’accesso ai dati amministrativi», ha dichiarato Christian Andruccioli, assessore all’Urbanistica del Comune di Riccione.

«La digitalizzazione delle pratiche edilizie non è solo una questione tecnica, ma un cambiamento culturale che mette il cittadino al centro. Questo progetto riduce gli oneri burocratici, offrendo strumenti innovativi per interagire con l’amministrazione. Inoltre, la creazione del fascicolo del fabbricato fornirà un archivio dinamico e dettagliato delle caratteristiche degli immobili, fondamentale per la pianificazione urbanistica e la gestione sostenibile delle risorse. Digitalizzare significa anche adottare pratiche più responsabili, riducendo l’uso di carta e lo spazio occupato dagli archivi fisici. In un’ottica di lungo termine, questa scelta renderà Riccione una città più smart, capace di rispondere in modo efficace e trasparente alle esigenze di una comunità in evoluzione.»