Riccione. Al via l’abbattimento del pino

Sono iniziati questa mattina i lavori per abbattere il pino d’Aleppo in Via Ciceruacchio, a Riccione. Non è servita la mobilitazione della Lipu e di associazioni ambientaliste che nei giorni scorsi avevano provato a impedire l’abbattimento, sostenendo anche la presenza di vari nidi di uccelli. La decisione sarebbe però avvallata da una perizia che ne aveva stabilito la pericolosità.

In una nota il Comune di Riccione ripercorre la vicenda e gli incontri degli scorsi giorni con le parti interessate. «Si prende atto - spiega inoltre - che la proprietà ha comunque scelto di procedere agli abbattimenti prima del confronto previsto. Il Comune chiarisce che l’Amministrazione ha esplorato ogni possibile via di mediazione, valutando con attenzione le osservazioni ricevute dalle associazioni e confrontandosi con i propri uffici tecnici. Tuttavia, alla luce della regolarità di tutte le autorizzazioni in possesso della proprietà, dell’assenza di nidi o altri vincoli rilevanti ai sensi del Regolamento comunale del Verde, e della perizia tecnica prodotta dalla proprietà che ha certificato la pericolosità del pino d’Aleppo presente nell’area, non sono emerse condizioni ostative all’intervento. Il Comune di Riccione ribadisce il proprio impegno costante nella tutela del patrimonio arboreo, nella promozione della biodiversità urbana e nel dialogo con tutti i soggetti portatori di interesse, evidenziando che, alla luce di quanto emerso, sono già state date precise indicazioni agli Uffici di prevedere norme di maggiore tutela nell’ambito del Piano Urbanistico Generale».