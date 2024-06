Riccione, al via il cantiere per la piastra polivalente dello Zavalloni

Sono cominciati ieri mattina, martedì 11 giugno, i lavori di riqualificazione della piastra polivalente sportiva all’aperto presso l’Istituto comprensivo statale “G. Zavalloni” di Riccione, in viale Ionio.

“Sarà una nuova piastra a servizio del plesso scolastico delle Fontanelle e delle associazioni sportive del territorio riccionese nell’ottica di incentivare lo sport all’aria aperta e aumentare sempre di più l’offerta sportiva del polo delle Fontanelle”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola.

Gli interventi, che dovrebbero terminare a luglio, prevedono la messa in sicurezza e il ripristino della piastra danneggiata. In particolare i lavori di riqualificazione comprendono la demolizione e il rifacimento della fascia perimetrale di contenimento e la realizzazione di nuovo strato in conglomerato bituminoso su cui sarà posato un rivestimento a spessore a base di resine acriliche, antisdrucciolevole, resistente all’usura, agli agenti atmosferici e ai raggi Uv. Gli interventi di riqualificazione e di ristrutturazione sono volti a garantire lo svolgimento di attività ludico-ricreative a pieno supporto delle attività scolastiche.

Le opere saranno completate con la segnatura di un campo da basket con la sostituzione dei vecchi canestri e la segnatura di due campi da pallavolo e l’installazione dei relativi impianti da gioco.