Riccione, al via a fine agosto i lavori alla palestra di viale Abruzzi

Partiranno a fine agosto i lavori di ampliamento e riqualificazione della palestra di viale Abruzzi. La Giunta comunale di Riccione ha approvato alcune modifiche al progetto esecutivo del primo stralcio che ne arricchiscono il valore senza variare il quadro economico. L’investimento resta infatti confermato a 800.000 euro, coperto per 500.000 euro da un contributo della Regione Emilia-Romagna e per i restanti 300.000 euro da fondi comunali. Tra le novità introdotte figurano l’installazione di una vasca per il recupero delle acque piovane, mirata alla sostenibilità idrica, e il restyling degli spogliatoi con il definitivo superamento delle barriere architettoniche per garantire piena accessibilità e sicurezza anche agli atleti con disabilità. L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola ha espresso grande soddisfazione, evidenziando come queste integrazioni rendano l’impianto più moderno ed efficiente a parità di costi, in vista di una riapertura completa alla comunità prevista nel 2027.I cantieri imminenti si concentreranno sulla nuova ala destra dell’edificio, che ospiterà spazi attrezzati per allenamenti internazionali di ginnastica artistica, travi e volteggi, oltre a una postazione dedicata alla fisioterapia. La struttura rinnovata consentirà la presenza contemporanea di circa 40 atleti in ambienti ad alta efficienza energetica, valorizzati da impianti a norma CONI e da un’illuminazione naturale grazie ad ampie vetrate