Riccione. Al porto si impara l’arte dei nodi marinari

Venerdì 26 giugno, dalle 17 alle 20, la piazzetta Dante Tosi di Riccione ospita un laboratorio pratico gratuito e aperto a tutti dedicato ai nodi marinari, organizzato dall’ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo “G.M.A. Belloni” sezione di Riccione. I partecipanti saranno guidati da istruttori esperti e riceveranno tutto il materiale necessario per imparare dai nodi di giunzione alle gasse, competenze antiche ma ancora oggi fondamentali per la sicurezza in mare. Il laboratorio è pensato per tutte le età, dai bambini ai semplici curiosi.

L’appuntamento si inserisce in un calendario di conferenze gratuite sulla cultura del mare che prosegue fino al 28 agosto, sempre in piazzetta Dante Tosi. L’ammiraglio Angelo Mainardi guiderà quattro incontri serali (ore 21:15): il 10 luglio sulle rotte storiche e la navigazione antica; il 24 luglio sulla navigazione d’altura e la gestione delle burrasche; il 7 agosto sulla sicurezza del diportista; il 28 agosto sulla navigazione astronomica e notturna guidata dalle stelle.