Riccione, al cimitero nuovo in arrivo altri 96 loculi e un Giardino delle Rimembranze

Nei mesi scorsi, presso il cimitero di viale Giulio Cesare, si sono conclusi i lavori di pulizia delle mura di cinta, che erano state oggetto di atti vandalici e imbrattamenti. Questi interventi hanno restituito alla comunità un ambiente curato e rispettoso, a tutti noto come “cimitero vecchio” e che recentemente è stato riconosciuto come sito storico e monumentale dell’Emilia-Romagna. Fondato nel 1800, al suo interno si trovano tombe di famiglia e cappelle funerarie in stile neoclassico, risalenti dalla fine del XIX secolo fino ai primi anni 2000, impreziosite da incisioni e iscrizioni storiche.

Attualmente, sono in corso due progetti rilevanti portati avanti da Geat per il “cimitero nuovo”. Il primo riguarda il collaudo di un’ala esistente, un iter avviato anni fa e ora in fase conclusiva. Al termine del collaudo, è prevista la costruzione di 96 nuovi loculi, i cui lavori sono programmati per il prossimo anno. Il secondo progetto, attualmente in via di definizione e che presto sarà presentato per l’approvazione alla giunta comunale, prevede la realizzazione del Giardino delle rimembranze, uno spazio verde delimitato con sentieri e un’area centrale destinata alla dispersione delle ceneri per chi ha espresso questa volontà. Un sistema di irrigazione garantirà che le ceneri, dopo la dispersione, rimangano all’interno del giardino, a simboleggiare il ritorno alla vita attraverso la Natura.