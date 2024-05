Riccione, agosto con Radio Deejay e promozione con podcast e influencer

La commissione tecnica composta da esperti dell’amministrazione comunale di Riccione e da New PalaRiccione Srl ha ritenuto idonea la manifestazione di interesse per l’organizzazione degli eventi in piazzale Roma durante il mese di agosto presentata da Radio Deejay ed esaminata nel pomeriggio di ieri.

L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso la New PalaRiccione Srl, aveva promosso una procedura a evidenza pubblica per consentire a chiunque avesse i requisiti di presentare una propria manifestazione di interesse.

A fronte di numerosissime richieste di informazioni, pervenute a New PalaRiccione Srl e all’assessorato al Turismo da ogni parte di Italia, soltanto un’emittente, Radio Deejay, ha formalizzato una proposta concreta.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a termine questa gara, pretendendo standard e contenuti di massimo livello e indicando una direzione ben precisa per quello che vogliamo dall’estate di Riccione. A questa gara così sfidante ha partecipato un unico player. Siamo entusiasti che la realtà in questione sia Radio Deejay, player di massimo livello e prestigio legato oltretutto alla nostra città da una storia di successi e grandi artisti. Sono certo che, con Deejay al fianco in questo nuovo ed ambizioso progetto, faremo grandi cose”, sottolinea l’assessore al Turismo Mattia Guidi.

Podcast e influencer

L’amministrazione comunale, nell’evidenza pubblica, oltre a richiedere una serie di manifestazioni di rilievo nazionale, con un format unico e originale pensato esclusivamente per Riccione, basato su musica, spettacolo, sport e divertimento, e un contest, ha inserito come requisito anche la produzione di podcast, la promozione attraverso i social network e con la presenza di influencer. Una nuova linea di indirizzo coerente rispetto alla scelta compiuta dall’amministrazione comunale di potenziare al massimo la promozione turistica, impiegando tutte le piattaforme tecnologiche e gli strumenti innovativi, e abbracciata da Radio Deejay nel progetto presentato.