Riccione, aggredisce i Carabinieri con un coltello dopo la lite in famiglia: arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 54enne residente in città, presunto per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio.

L’intervento è scaturito da una prima richiesta pervenuta al 112 per una lite familiare. Dopo un primo intervento risolutivo, i militari sono stati chiamati a tornare sul posto a causa di una nuova segnalazione: giunti nell’abitazione, hanno riscontrato la presenza dell’uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, riconducibile all’abuso di alcol.

Nel corso delle operazioni di identificazione, il 54enne con una mossa repentina, ha estratto un coltello da cucina scagliandosi contro uno dei Carabinieri, tentando di colpirlo con fendenti diretti a parti vitali del corpo. Solo grazie alla prontezza di riflessi e alla determinazione dei militari è stato possibile scongiurare conseguenze ben più gravi. Dopo una prolungata colluttazione, i Carabinieri sono riusciti a disarmare l’aggressore e a immobilizzarlo, nonostante continuasse a tentare di divincolarsi animatamente, minacciando operanti e i familiari presenti. Il 54enne è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato associato alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In sede di convalida, il Giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, ritenendo determinanti la gravità dei fatti, il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa e le modalità dell’azione posta in essere anche in presenza di minori.