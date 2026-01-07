Riccione, aggredisce e rompe il setto nasale ad un ragazzo in un locale: minorenne denunciato

Un inizio di anno all’insegna del presidio costante per il Corpo Intercomunale di Polizia locale, che nei primi giorni del 2026 ha intensificato i controlli su tutto il territorio. L’attività ha portato al sequestro di oltre 40 grammi di sostanze stupefacenti grazie all’ausilio dell’unità cinofila sul Metromare, al ritrovamento di arnesi da scasso e all’immediata identificazione del responsabile di un’aggressione avvenuta tra viale Ceccarini e viale Dante. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di minori e soggetti con precedenti, si inserisce nel piano di prevenzione volto a garantire il decoro urbano e la sicurezza pubblica nei nodi strategici della città e del trasporto pubblico.

Identificato l’aggressore di un ventitreenne

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nei pressi di un locale tra viale Ceccarini e viale Dante a seguito dell’aggressione subita da un 23enne di nazionalità svizzera. La vittima, colpita per futili motivi, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stata trasportata al pronto soccorso di Riccione. L’aggressore, un minore italiano di origine marocchina con precedenti specifici, è stato immediatamente fermato e, dopo il fotosegnalamento presso la Questura di Rimini e il coordinamento con il Tribunale per i minorenni di Bologna, è stato riaffidato alla madre. A seguito della querela sporta il giorno successivo dalla parte offesa presso il Comando di viale Empoli, il giovane è stato denunciato a piede libero.

Droga sequestrata

Nei primi giorni del 2026, i controlli della Polizia locale presso il capolinea e a bordo dei mezzi del Metromare, effettuati con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno portato al controllo di un uomo di origine tunisina, classe 1996, residente a Pesaro e titolare di regolare permesso di soggiorno. Il giovane, dopo aver accennato un tentativo di allontanamento alla vista degli agenti, è stato segnalato dal cane antidroga Ziko. L’ispezione più approfondita ha poi confermato la segnalazione, portando al rinvenimento di 22 grammi di hashish occultati negli indumenti intimi. L’attività di controllo nell’area del Metromare è proseguita portando al rinvenimento, in diversi punti del tracciato, di circa 20 grammi di sostanze stupefacenti (tra cui hashish e marijuana) abbandonate a terra. Nel corso della medesima ispezione, è stato inoltre individuato uno zaino incustodito al cui interno sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso.