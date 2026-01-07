Riccione, aggredisce e rompe il setto nasale ad un ragazzo in un locale: minorenne denunciato

Un inizio di anno all’insegna del presidio costante per il Corpo Intercomunale di Polizia locale, che nei primi giorni del 2026 ha intensificato i controlli su tutto il territorio. L’attività ha portato al sequestro di oltre 40 grammi di sostanze stupefacenti grazie all’ausilio dell’unità cinofila sul Metromare, al ritrovamento di arnesi da scasso e all’immediata identificazione del responsabile di un’aggressione avvenuta tra viale Ceccarini e viale Dante. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di minori e soggetti con precedenti, si inserisce nel piano di prevenzione volto a garantire il decoro urbano e la sicurezza pubblica nei nodi strategici della città e del trasporto pubblico.