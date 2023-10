Riccione. Addio all’imprenditrice Marina Tonini, una vita nella moda

Riccione in lutto per Marina Tonini, una vita nella moda. Si è spenta domenica scorsa, all’età di appena 61 anni, dopo aver lottato a lungo con una grave malattia, che infine non le ha dato scampo, Marina Tonini, nota imprenditrice in abbigliamento fashion e sportswear. Il nipote Luca Federici, titolare di “Max Boutique”, la ricorda con grande affetto, definendola «una persona disponibile e altruista che si è sempre prodigata per tutti, anche durante la malattia, senza mai mostrare le sue debolezze, né tantomeno le sofferenze». Da sempre appassionata ed esperta di moda e stile, ha visto la sua carriera di imprenditrice partire negli anni Settanta. Nello stesso periodo la famiglia Novelli ha aperto il primo negozio ‘“Bop sport”. Era il 1977, due anni dopo Andrea, uno dei titolari, conobbe Marina. Un amore a prima vista, il loro, coronato dalle nozze nel 1980. Dopo la nascita del primo figlio, la talentuosa giovane si unisce alla squadra: “Gasoline”, “Movie star“ e “Bop tennis House” sono alcuni dei negozi di famiglia dove ha prestato la sua opera, distinguendosi per le innate capacità e il gusto capace di anticipare le tendenze. Doti dimostrate anche nella catena “Bop sport” dove divenne presto uno dei punti di riferimento per i tanti clienti provenienti da tutta Italia nonché dall’estero. L’ultima avventura professionale risale al 1996, quando ha aperto assieme al suo Andrea il negozio “Ski Bop”, attività specializzata nei migliori brand di abbigliamento sportivo. Così è sempre rimasta in prima linea per Riccione ma senza mai trascurare i tre figli e l’unica, adorata nipotina Matilde. I funerali di Marina si terranno oggi alle 15, alla chiesa della Pentecoste in via Reggio Emilia a Riccione, lo stesso luogo sacro che ieri sera ha ospitato la recita del rosario.