Riccione, addio al dottor Carlo Renzi: “Esempio di straordinaria umanità”

In una nota l‘Amministrazione Comunale di Riccione piange la scomparsa del dottor Carlo Renzi, “stimato dirigente di Angiologia presso l’Ospedale “Ceccarini”. L’amministrazione comunale si stringe con profondo dolore alla moglie Laura, alle figlie e a tutti i suoi cari. Il dottor Renzi non è stato solo un medico di grande competenza, ma un punto di riferimento per l’intera comunità, apprezzato da pazienti e colleghi per la sua eccezionale professionalità e la sua straordinaria umanità. Il suo impegno e la sua dedizione hanno rappresentato un valore inestimabile per la sanità del nostro territorio. Ci ha lasciati a soli 60 anni, ma il suo lascito professionale e umano rimarrà indelebile”.

I funerali si terranno mercoledì 24 settembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Rimini.