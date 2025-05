Riccione, addio ad Athos Crudi, sopravvissuto ai campi di concentramento

Si è spento domenica 25 maggio all’età di 105 anni Athos Crudi, figura di grande rilievo nella memoria storica della comunità di Riccione e testimone diretto della tragedia dell’Olocausto. “Uomo di straordinaria lucidità e forza morale - ricorda l’amministrazione comunale di Riccione in una nota - Crudi ha dedicato la sua vita a raccontare gli orrori vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale, affinché la memoria di quei tragici eventi non venga mai dimenticata”.

Nella sua casa di Riccione, con una lucidità sorprendente, Athos Crudi aveva raccontato più volte gli anni che segnarono indelebilmente la sua vita. A soli ventidue anni fu arruolato come guardia frontiera sul fronte jugoslavo, dove venne catturato e deportato in Germania. Iniziò così un’odissea in diversi campi di prigionia, soprattutto nel campo di Gotenhafen (oggi Gdynia), situato nella baia di Danzica sul Mar Baltico. La sua prigionia fu segnata da sofferenze indicibili, culminate nella lunga marcia di circa 1.200 chilometri durante la ritirata tedesca, che lo portò da Danzica a Bromberg (oggi Bydgoszcz), Rostock e Lubecca, attraversando un inferno fatto di fame, freddo, violenza e morte.

Crudi ha sempre raccontato con profonda precisione le terribili condizioni della vita nei campi: la routine logorante, fatta di sveglie all’alba, un mestolo di acqua con rape bollite come unico sostentamento, continue minacce e l’incertezza del domani. Ricordava le scene strazianti in cui i prigionieri, in preda alla fame, si avventavano su ogni cosa, spesso pagando con la vita questo atto disperato. Raccontava di come le mani gli fossero rimaste ustionate dopo aver rubato delle patate bollenti per sfamarsi (“le patate erano sotto un palmo di acqua bollente ma la fame era troppa... prendemmo tutte quelle che riuscimmo a portare via ma nella caldaia lasciammo tutta la pelle delle mani”), e di un episodio drammatico in cui, insieme ad altri, venne sorpreso e mitragliato dai nazisti nascosti in un fosso, evento che gli fece temere per la propria vita più che mai.