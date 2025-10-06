Riccione, addio ad Alessandra Piccioni, direttrice del “Boschetto”

Addio ad Alessandra Piccioni, riccionese, deceduta nella giornata di ieri all’età di soli 40 anni. A strapparla alla vita, un tumore che non le ha lasciato scampo.

La giovane donna era la direttrice del Poliambulatorio Riccione salute (meglio noto come “Boschetto”), centro di proprietà dei genitori, Marina e Andrea, il quale attualmente ricopre l’incarico di segretario del circolo Pd di San Lorenzo. Legatissima alla figlia, Alessandra era inoltre la nipote di Stefano Piccioni, ex consigliere comunale ed ex presidente della Cna, morto tre anni fa a 61 anni poco prima delle elezioni amministrative del 2022. Single, Alessandra era una grandissima appassionata di sport, tanto che fino ad alcuni anni fa partecipava anche a delle gare di danza sportiva. In passato aveva vinto un campionato italiano di categoria.

I funerali della giovane donna, scomparsa troppo presto, si svolgeranno domani, martedì 7 ottobre, alle 10 con rito cattolico presso la Chiesa Mater Admirabilis, in viale Gramsci a Riccione. Questa sera alle 20 si svolgerà invece la veglia di preghiera in chiesa.

La salma si trova attualmente nella camera mortuaria del cimitero nuovo di Riccione e sarà disponibile alle visite dalle 13 di oggi fino alle 18.

La famiglia ha preso la decisione di fare cremare la salma, e le ceneri saranno custodite in forma privata. Per ricordare Alessandra, in considerazione proprio del morbo che se l’è portata via, i familiari chiedono, a chi lo desidera, di effettuare donazioni destinate all’Istituto oncologico romagnolo, impegnato nella lotto contro il cancro e nel sostegno dei pazienti e dei loro cari.