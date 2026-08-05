Riccione, addio a Roberto Buffagni, l’imprenditore che rilanciò Peter Pan e Villa delle Rose

RICCIONE. Lutto nel mondo delle discoteche. Dopo una lunga malattia è morto Roberto Buffagni. «Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci», scrive il Comune di Riccione in una nota con la quale esprime profondo cordoglio per la scomparsa, « Buffagni ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nell’evoluzione e nella modernizzazione dei locali da ballo, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’intrattenimento della Riviera. Un protagonista dell’offerta turistica e della night-life».

«Il legame di Roberto Buffagni con la Riviera», prosegue il Comune, «si è consolidato negli anni attraverso la gestione e il rilancio di spazi storici del divertimento giovanile, in particolare del Peter Pan Club e della Villa delle Rose. Con grande professionalità, intuizione e visione internazionale, ha saputo trasformare i locali da ballo in vere e proprie icone di costume, capaci di attrarre generazioni di turisti e di dare un contributo fondamentale all’immagine di eccellenza della città sul piano nazionale ed europeo. La scomparsa di Roberto Buffagni lascia un vuoto importante anche nella comunità riccionese. L’Amministrazione comunale rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia, al fratello Massimo e a tutti i collaboratori che in questi anni hanno condiviso con lui progetti, passione e importanti traguardi professionali».