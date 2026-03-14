Riccione, addio a Luciano Savioli, il re delle acque minerali

Riccione
  • 14 marzo 2026
Riccione, addio a Luciano Savioli, il re delle acque minerali

Riccione piange la scomparsa di Luciano Savioli, il re delle acque minerali che ha legato il suo nome al marchio Sacramora. Aveva 85 anni e insieme al fratello Maurizio era salito alla ribalta in campo imprenditoriale. Lunedì 16 marzo ci sarà una veglia di preghiera, mentre i funerali sono stati fissati per martedì 17 marzo alla Chiesa Mater Admirabilis, alle 15. Il corteo funebre procederà poi verso il Cimitero Nuovo dove avverrà la tumulazione.

“Con profonda - lo ricorda Beatriz Colombo, deputata riccionese di Fratelli d’Italia - tristezza apprendo della scomparsa di Luciano Savioli, un uomo che ha rappresentato molto per Riccione e per tanti che, come lui, hanno sempre vissuto con orgoglio e coerenza i valori della destra. Imprenditore capace e visionario, conosciuto da tutti come il “re delle acque minerali”, Savioli ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia economica della nostra città. Ma Luciano non era soltanto un uomo d’impresa: era soprattutto un uomo libero, schietto, profondamente legato alla sua terra e alle sue idee. In anni in cui non era sempre facile dichiarare con fierezza la propria appartenenza politica, Luciano Savioli non ha mai nascosto da che parte stava. Con passione e determinazione ha rappresentato una destra radicata nella comunità, fatta di lavoro, identità, coraggio e amore per la propria città. Riccione oggi perde una figura che ha saputo lasciare il segno non solo nell’economia locale, ma anche nella vita pubblica e nel tessuto umano della nostra comunità. Persone come Luciano hanno contribuito a costruire la storia della nostra città, portando avanti valori e idee con coerenza e dignità. mAlla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi che crediamo negli stessi valori e che continueremo a portarli avanti anche nel suo nome. Che la terra sia lieve caro Luciano”.

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