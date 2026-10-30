Riccione, addio a Lia Scarponi, anima dei Trampolines: “Una pioniera del turismo”

Addio a Lia Scarponi, per sessant’anni anima e regina della cucina dei ‘Trampolines’. “​Lia - ricorda la sindaca Daniela Angelini - è stata un esempio autentico di pioniera del nostro turismo: una donna di straordinaria visione, sempre mossa da una profonda disponibilità al sacrificio e da una cultura dell’accoglienza genuina e cordiale. Con il suo lavoro appassionato, ha saputo conquistare generazioni di ospiti e far apprezzare ed amare Riccione in Italia e in tutta Europa. ​A nome di tutta la comunità riccionese e mio personale, stringo in un forte abbraccio il marito Walter, i figli Cristina, Andrea, Alberto, Alessandro e Antonio e tutta la famiglia”.