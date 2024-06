Riccione, addio a Giuseppe Lo Magro, punto di riferimento di Famija Arciunesa

Addio a 79 a anni Giuseppe Lo Magro, una storica colonna di Famija Arciunesa, associazione che ha anche presieduto con impegno e passione. Lo annuncia l’associazione sui social. “Ci ha lasciati dopo una maledetta malattia Giuseppe Lo Magro, per tanti anni e per sempre il “babbo” di Famija Arciunesa. Riccione gli deve tanto.

A tutti noi Giuseppe ha trasmesso, senza salire mai in cattedra, l’amore vero e incondizionato per Riccione: la sua storia, il suo dialetto, i luoghi e i suoi personaggi. Un vero e proprio trascinatore ed in prima linea in una valanga di iniziative di solidarietà. Ci rimangono i suoi libri, la sua laboriosità ed il suo esserci sempre per la sua Riccione che ricorderemo per metterci sempre in gioco come ci ha insegnato. Oggi Riccione piange una bella persona capace di insegnarci ad amarla. “Arcioun at voj bèn” quante volte te lo abbiamo sentito dire... Un grande abbraccio a Lilly e a tutti i familiari”.

L’omaggio della sindaca Angelini: “Onoreremo la sua memoria”

Così la sindaca Daniela Angelini: “Giuseppe Lo Magro ci ha lasciati mantenendo incondizionato il suo sconfinato amore per Riccione. Meno di tre settimane fa mi aveva contattata per un’iniziativa, l’ennesima per il bene della nostra città, in cui ha creduto fino all’ultimo dei suoi giorni. Giuseppe è stato un esempio di contagioso altruismo e un infaticabile cultore delle radici della nostra Riccione. Ha fatto del bene, ne ha fatto davvero tanto. Come sindaca mi impegno a onorarne la memoria come merita insieme alla sua famiglia e alla sua Famija Arciunesa, a cui vanno le mie più sentite condoglianze. Ciao Giuseppe, Riccione ti deve tanto”.

Lo Magro era stato presidente dell’associazione Famija Arciunesa per vent’anni che, col tempo, aveva reso custode della memoria storica della città. Nelle case dei riccionesi, e delle migliaia di turisti che ne facevano richiesta, faceva consegnare gratuitamente la rivista di cui era stato direttore. Il suo impegno da presidente di Famija Arciunesa finì nel 2019 ma ne rimase comunque socio.

Aveva pubblicato una quarantina di libri che raccontano la storia della città. Con l’associazione Famija Arciunesa si impegnò in attività non solo di divulgazione culturale ma anche di raccolta fondi a favore di iniziative benefiche. L’associazione regalò alla città numerose opere artistiche tra cui la statua di Maria Ceccarini Boorman, conosciuta come la benefattrice di Riccione, in viale Ceccarini.

L’attività e l’impegno di Lo Magro erano incessanti. Oltre ai libri, scriveva commedie dialettali, che con Famija Arciunesa portava in scena nel periodo natalizio, e poesie (aveva da poco partecipato con una “zirudela” al Premio Villa di San Clemente). Stava lavorando a un nuovo libro: “A zonzo per Riccione”. Fra le tante passioni c’erano anche la cucina e lo sport.

L’ultimo saluto

Venerdì 28 giugno ore 15,30, davanti alla sede di Famija Arciunesa presso il Parco della Resistenza in via Montebianco, tutta la città darà l’ultimo saluto a Giuseppe Lo Magro. Sarà un momento di raccoglimento da vivere insieme, per volontà dello stesso Giuseppe, davanti alla sede dell’associazione per raccontare, attraverso il ricordo di chi gli ha voluto bene, un riccionese innamorato come pochi della sua città.