Riccione. Addio a Carmen Casadei, per anni vice preside del Marco Polo

Riccione dice addio a Carmen Casadei in Premi, una vita spesa fra politica e educazione dei giovani. Se n’è andata a 66 anni Casadei, già consigliera comunale Pd dal 2009 al 2014 nella legislatura Pironi. Pur non proseguendo l’iter politico, è rimasta sempre attiva nel partito. Una tradizione di famiglia, come ricorda la consigliera regionale dem Emma Petitti, perché anche il padre Gastone fu amministratore ai tempi dell’ex Pci e ora il figlio Lorenzo Premi è consigliere comunale Pd. «Donna molto sensibile e legata alla comunità parrocchiale di San Lorenzo», è stata per venti anni vice preside dell’istituto Marco Polo di Rimini e insegnante di inglese.

Casadei lascia il marito Claudio, il figlio Lorenzo, il babbo Gastone, le sorelle Sondra e Stefania ed i parenti tutti. La recita del rosario si svolgerà, martedì alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo mentre il funerale avrà luogo il 23 luglio partendo dall’ospedale di Riccione, per la chiesa di San Lorenzo dove si terrà la messa alle 15.30. Seguirà il trasporto della salma al cimitero nuovo di Riccione. Non fiori ma offerte alla parrocchia di San Lorenzo e all’Istituto oncologico romagnolo è il desiderio della famiglia.