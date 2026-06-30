Riccione, addio a 102 anni a Pierina Semprini, storica bidella e prima donna bartender al “Metropol”

Si è spenta domenica scorsa, 28 giugno, all’età di 102 anni Pierina Semprini, una delle storiche bidelle di Riccione. Una figura amata da intere generazioni di riccionesi: insegnanti, colleghi e, soprattutto, i tantissimi bambini che ha visto crescere e che accudiva con dedizione quotidiana.

Nata a Misano Monte il 4 marzo 1924, Pierina viene ricordata da tutti come una donna straordinariamente attiva, instancabile, caratterizzata da un grande sorriso e da un’allegria contagiosa e dirompente.

L’assessora ai Servizi alla persona, Marina Zoffoli, esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale: “Tutti la ricordano con grande affetto perché Pierina si faceva voler bene da chiunque. Era una persona positiva, allegra e solare, piena di vitalità. Come me, tantissimi riccionesi oggi la ricordano impegnata nel suo lavoro, nelle scuole primarie e dell’infanzia, dove i bambini e le famiglie le erano tanto affezionati. La città e l’amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia ricordando con sincero affetto la nostra Pierina”.

Per la festa dei suoi 100 anni, Pierina aveva incontrato la sindaca Daniela Angelini in Municipio dimostrando una grinta e una determinazione incrollabili. Per i compleanni successivi, l’assessora Zoffoli le aveva fatto visita a casa, portando a Pierina i saluti della città e dell’amministrazione.

Figlia di contadini, Pierina aveva imparato presto il valore del sacrificio. Non avendo fratelli maschi, da giovane alternava la frequenza della scuola al duro lavoro nei campi per dare una mano al padre. Dal matrimonio con Guerrino Tamagnini sono nati tre figli: Giuseppe (scomparso alcuni anni fa), Giancarlo e Gabriella. Durante gli anni d’oro del boom economico in Riviera, Pierina non si è tirata indietro, lavorando come stagionale nel settore turistico fino a conquistare un piccolo primato storico: è stata infatti la prima donna bartender al celebre locale “Metropol” di Riccione.