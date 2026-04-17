Riccione, accordo con SportMediaset: il 31 maggio “Pressing” in onda dalla spiaggia di Piazzale San Martino

Domenica 31 maggio 2026 a Riccione, la spiaggia di piazzale San Martino si trasformerà nel Villaggio SportMediaset, uno spazio immersivo aperto al pubblico pensato per raccontare tutte le anime del brand editoriale.
Il villaggio si svilupperà tra piazza e spiaggia, con un grande palco centrale e una Fan Zone attrezzata con campi sportivi dove il pubblico potrà vivere lo sport in prima persona insieme ai volti più noti del network.
Un mix di giornalisti ed ex campioni che contribuirà a rendere Riccione il centro del racconto sportivo nazionale per un’intera giornata. Tutti gli ospiti saranno comunicati nelle prossime settimane.
Tra i momenti più attesi, la realizzazione di un talk show di Pressing – Nel cuore dello sport, eccezionalmente “on field”, che porterà il racconto sportivo direttamente nel cuore della città, trasformando Riccione in un set televisivo a cielo aperto.
La giornata si aprirà alle ore 10 con l’inaugurazione del fan village e dei campi sportivi sulla spiaggia. Dalle 11 una serie di talk sul grande palco centrale animeranno la giornata fino al gran finale, quando alle ore 18 saliranno sul palco i protagonisti di “Pressing – Nel cuore dello sport”, il programma della domenica sera su Canale 5.