Riccione, accoltellato in una rissa in viale D’Annunzio

Rissa tra giovani nella notte tra domenica e lunedì in viale D’Annunzio. Ad avere la peggio un ragazzo, poco più che maggiorenne, ferito alla schiena da un’arma da taglio spuntata nel bel mezzo della lite. Soccorso dai sanitari del 118, dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato al Bufalini di Cesena per essere medicato. Dimesso poco dopo se la caverà con 15 giorni di prognosi. Sul posto anche i carabinieri, ma all’arrivo della pattuglia la maggior parte dei ragazzi si era già dileguata facendo perdere le proprie tracce. Ora toccherà ai militari cercare di risalire all’identità dei partecipanti alla rissa e di chi ha materialmente sferrando i fendenti, ascoltando i testimoni e controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non chiari, al momento, i motivi che hanno scatenato la discussione.