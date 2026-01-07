Riccione, a Oltremare i delfini danzano sotto la neve VIDEO

Un incontro ravvicinato, uno sguardo curioso verso i fiocchi di neve: sono questi gli ingredienti che hanno reso virale, nelle ultime ore, un emozionante video che ritrae i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione.

Gli utenti sono rimasti affascinati dalla spontaneità dei mammiferi marini e il filmato ha generato un interesse senza precedenti sulle pagine Facebook, Instagram e TikTok del parco, raggiungendo oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complessive, superando in breve tempo le 18mila reaction e 4mila condivisioni.

Al di là della bellezza delle immagini, il video offre uno spunto di riflessione scientifica sulla natura dei tursiopi (Tursiops truncatus). Questi cetacei sono noti per la loro spiccata curiosità, un tratto evolutivo fondamentale che permette loro di esplorare l’ambiente e interagire con i cospecifici e con chi considerano ormai parte del loro gruppo sociale. Presso Oltremare 2.0, l’attività quotidiana non prevede solo addestramento ma anche vera e propria ricerca scientifica. Un team multidisciplinare composto da biologi e trainers conduce studi di ricerca sull’etologia e sui comportamenti sociali del gruppo di cetacei. Queste osservazioni permettono di approfondire le dinamiche di apprendimento e la complessità dei legami tra esemplari, contribuendo al miglioramento delle tecniche di gestione in ambiente controllato. Conoscenze che si ampliano anche grazie allo studio in mare della presenza dei tursiopi in natura, con il progetto Delfini Metropolitani Adriatico, coordinato da Fondazione Acquario di Genova.