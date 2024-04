Riccione a misura di bicicletta: è tra le migliori 60 città italiane

Riccione ha conquistato la bandiera gialla 2024 per la settima edizione di Fiab-Comuni ciclabili e rientra tra le 60 città italiane più “bike friendly” d’Italia. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta che valuta e attesta l’impegno delle città italiane nella promozione della ciclabilità come modello di mobilità dolce e sostenibile.

Riccione ha acquisito un punteggio di 3 “bike smile” in un range tra 1 e 5 e secondo Fiab-Comuni ciclabili è in procinto di raggiungere i 4 “bike smile” grazie ai significativi miglioramenti conseguiti. I “bike smile” vengono assegnati sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. In particolare le aree di valutazione riguardano le mobilità urbana, le politiche di mobilità urbana e i servizi, la comunicazione e la promozione legata al tema della ciclabilità e il cicloturismo.

“Riccione è una città che guarda al futuro e pone al centro dei suoi progetti l’obiettivo di incrementare e favorire la mobilità lenta nella vita quotidiana dei cittadini, sviluppare gli itinerari cicloturistici, aumentare la sicurezza percepita dai ciclisti e ridurre l’incidentalità, agevolare la partecipazione agli eventi sportivi e favorire il turismo sportivo” ha dichiarato l’assessore allo Sport, Simone Imola. La vocazione e l’amore di Riccione per la bicicletta è riconosciuta anche dai numerosi eventi ciclistici che la città ospita, dalle gare amatoriali ai grandi appuntamenti del ciclismo internazionale come la Coppi e Bartali e il Giro d’Italia, in arrivo a Riccione il 17 maggio.

L’iniziativa Fiab-Comuni Ciclabili patrocinata da ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ecf-European cyclists Federation, Anci-Associazione nazionale comuni italiani, Inu-Istituto nazionale di urbanistica, Associazione dei comuni virtuosi, Ali-Autonomie locali italiane, Città in bici, World cycling alliance e Wwf.