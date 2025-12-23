Riccione, a “Le Allegre Note” e Michele Masini il San Martino d’Oro 2025

La giunta comunale di Riccione ha scelto i destinatari del Premio San Martino d’Oro 2025, il massimo riconoscimento con cui la città rende omaggio a personalità o realtà che si sono distinte per il loro impegno e il profondo legame con il territorio. Quest’anno il premio viene conferito all’Associazione Le Allegre Note e a Michele Masini. La consegna solenne avverrà nella serata di venerdì 26 dicembre al Palazzo dei Congressi durante “La Notte dei Sogni”, l’appuntamento centrale del palinsesto natalizio “Viva Riccione, il tuo Natale al mare” che unisce in un unico momento il prestigio istituzionale della premiazione e la grande musica del Concerto degli auguri.

Era l’inizio degli anni Duemila quando una quarantina di alunni dell’allora Terzo Circolo Didattico diede vita al coro di voci bianche Le Allegre Note. Negli anni, sotto la direzione del Maestro Fabio Pecci, il coro ha sviluppato un’intensa attività musicale, con concerti in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e realizzando produzioni radiofoniche, televisive e discografiche.

Le Allegre Note si sono esibite con importanti formazioni musicali, tra cui l’Orchestra Sinfonica Pro Arte Marche, i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia, Rimini Classica, la Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro.

Nel corso della sua attività, il coro è stato invitato a eseguire in diretta su Rai 3 la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni; ha partecipato all’esecuzione del “Te Deum” di Hector Berlioz diretto dal Maestro Claudio Abbado, ha ricoperto il ruolo del Coro dei Monelli nella “Carmen” di Georges Bizet in tournée nazionale. Ha inoltre preso parte al concerto per la Giornata nazionale della musica a Roma, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Dal coro di voci bianche è nato anche il coro giovanile Note in Crescendo, che è la punta di diamante dell’Associazione: conosciuto in molti paesi europei nei quali è stato invitato ad esibirsi e designato dalla Federazione Nazionale a rappresentare l’Emilia Romagna in contesti prestigiosi. In occasione del 25° anniversario di attività, Le Allegre Note hanno realizzato una prestigiosa tournée internazionale nella Repubblica Popolare Cinese. L’Associazione Le Allegre Note è ideatrice e organizzatrice del Concorso corale Città di Riccione, attivo dal 2014. Ogni anno l’Associazione organizza eventi ospitando alcuni tra i più prestigiosi cori del panorama mondiale, insieme a famosi compositori e direttori.

Per aver creato e diffuso la cultura corale sul territorio, svolgendo un importante ruolo sociale nella formazione e nell’educazione musicale dei giovani, e per aver contribuito significativamente a valorizzare e a dare lustro al nome di Riccione, assegniamo all’Associazione Le Allegre Note il Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025.