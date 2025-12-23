Riccione, a “Le Allegre Note” e Michele Masini il San Martino d’Oro 2025

La giunta comunale di Riccione ha scelto i destinatari del Premio San Martino d’Oro 2025, il massimo riconoscimento con cui la città rende omaggio a personalità o realtà che si sono distinte per il loro impegno e il profondo legame con il territorio. Quest’anno il premio viene conferito all’Associazione Le Allegre Note e a Michele Masini. La consegna solenne avverrà nella serata di venerdì 26 dicembre al Palazzo dei Congressi durante “La Notte dei Sogni”, l’appuntamento centrale del palinsesto natalizio “Viva Riccione, il tuo Natale al mare” che unisce in un unico momento il prestigio istituzionale della premiazione e la grande musica del Concerto degli auguri.