Riccione, a Ferragosto sorpreso per la seconda volta ubriaco al volante senza mai avere avuto la patente

Un intenso e lungo weekend di controlli e prevenzione per la Polizia locale di Riccione da giovedì 14 a domenica 17 agosto. Durante le notti, il focus operativo si è spostato sulla sicurezza stradale, nel corso di un weekend – quello di Ferragosto – ad alta concentrazione di presenze turistiche. Gli agenti hanno eseguito numerosi posti di controllo dislocati in zone strategiche, soprattutto in prossimità delle discoteche e dei centri di maggiore aggregazione. L’obiettivo era contrastare il pericolo della guida in stato di ebbrezza. I risultati di questo lungo fine settimana (da giovedì a domenica) confermano l’importanza di tale attività, con un totale di 32 persone sanzionate (e conseguente ritiro della patente) per guida in stato di ebbrezza.