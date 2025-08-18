Riccione, a Ferragosto sorpreso per la seconda volta ubriaco al volante senza mai avere avuto la patente

Un intenso e lungo weekend di controlli e prevenzione per la Polizia locale di Riccione da giovedì 14 a domenica 17 agosto. Durante le notti, il focus operativo si è spostato sulla sicurezza stradale, nel corso di un weekend – quello di Ferragosto – ad alta concentrazione di presenze turistiche. Gli agenti hanno eseguito numerosi posti di controllo dislocati in zone strategiche, soprattutto in prossimità delle discoteche e dei centri di maggiore aggregazione. L’obiettivo era contrastare il pericolo della guida in stato di ebbrezza. I risultati di questo lungo fine settimana (da giovedì a domenica) confermano l’importanza di tale attività, con un totale di 32 persone sanzionate (e conseguente ritiro della patente) per guida in stato di ebbrezza.

Tra i casi più significativi, gli agenti hanno fermato un uomo che, pur non avendo mai conseguito la patente, era già stato colto e sanzionato in precedenza per guida in stato di ebbrezza. In questo caso, l’obbligo di un tasso alcolico pari a zero sarebbe scattato nel momento in cui avesse superato l’esame di abilitazione alla guida. Un altro automobilista è stato sorpreso con una patente falsa ed era anch’egli sotto l’effetto dell’alcol. Un ulteriore caso ha riguardato un conducente che guidava in stato di ebbrezza un veicolo sottoposto a fermo.