Riccione, 50 serate di grande cinema all’aperto, film a 3,50 euro

Sotto il segno della massima collaborazione tra istituzioni, associazionismo e realtà artistiche del territorio, l’anfiteatro del Parco degli Olivetani di Riccione si prepara a riaccendere i riflettori. È stata presentata ufficialmente questa mattina la nuova edizione di “Cinema nel parco”, una rassegna inclusiva che dal 16 luglio al 3 settembre proporrà cinquanta appuntamenti quotidiani. L’iniziativa consolida la partnership tra il Comune e l’associazione culturale Dogville, realtà già attiva nella valorizzazione di storiche sale romagnole a Santarcangelo, Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone, capace di trasformare le arene estive in luoghi vivi di aggregazione per la comunità.

La vera forza del cartellone risiede in una fitta rete di relazioni che unisce il grande schermo ad altre eccellenze cittadine. Si rinnovano infatti le prestigiose collaborazioni con Riccione Teatro e Santarcangelo dei Teatri, a cui si aggiunge la sinergia strategica con il consorzio Riccione Family Hotels per arricchire l’offerta turistica per le famiglie. Tra i momenti clou spiccano le serate speciali in collaborazione con il Riccione Summer Jazz, che vedranno salire sul palco artisti del calibro di Valentina Cenni e Stefano Bollani, oltre all’anteprima del 28° Riccione TTV Festival e al tradizionale appuntamento di settembre con Cinema Divino.

Il palinsesto quotidiano è studiato nei minimi dettagli per intercettare ogni tipo di pubblico attraverso sezioni tematiche ben definite. Il lunedì e la domenica sono dedicati ai migliori titoli internazionali dell’ultima stagione con la sezione “Best of”, mentre il martedì spazio ai grandi “Cult” del passato in versione originale o restaurata. Il mercoledì e il venerdì si accendono con gli eventi speciali e gli incontri con i registi, il giovedì è riservato alle pellicole per bambini della rassegna “Family” e il sabato si chiude in leggerezza con la “Comedy night”. La rassegna punta forte anche sull’accessibilità: grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution, moltissimi dei film italiani ed europei in programma si potranno vedere alla tariffa d’ingresso speciale di soli 3,50 euro.