RICCIONE. Tragedia questa mattina a Riccione, nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera adiacente al bagno 51. A perdere la vita un turista 48enne rumeno e residente in Moldavia che si trova ospite in un hotel della zona. Da quanto emerso l’uomo sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Avrebbe solo fatto in tempo a chiedere aiuto prima di collassare. In suo soccorso è subito intervenuto un amico e il bagnino, ma purtroppo per il 48enne non c’era più nulla da fare.