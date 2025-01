Riccione, 40 dosi di cocaina in una confezione di chewing-gum: arrestato spacciatore

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 26enne cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari operanti, impegnati in servizio di prevenzione e controllo del territorio, notavano due uomini scambiarsi sbrigativamente qualcosa. Ritenendo di aver verosimilmente assistito ad una cessione di stupefacenti, i Carabinieri intervenivano bloccando i due. La perquisizione condotta nell’immediatezza consentiva di rinvenire una dose di cocaina nelle tasche dell’acquirente e denaro contante in quelle del presunto spacciatore, oltre ad ulteriori della medesima sostanza, già confezionate e pronte per lo spaccio. Gli operanti approfondivano le ricerche di droga nelle immediate vicinanze al luogo, rinvenendo occultata nel terreno una confezione di chewing-gum al cui interno erano custodite oltre 40 dosi di cocaina, che al mercato avrebbero fruttato alcune migliaia di euro.

Anche la successiva perquisizione del fermato dava esito positivo, rinvenendo prima e sequestrando poi materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi e oltre 20.000 euro nascosti in un marsupio trovato all’interno di un armadio, ritenuti provento dell’illecita attività.

Il 26enne veniva dunque tratto in arresto nella flagranza per l’ipotesi di reato sopra indicata, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione e nella mattinata odierna sottoposto a giudizio con rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e disposto per l’imputato il divieto di dimora nella Provincia.