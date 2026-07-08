Riccione, 21enne ruba alcolici e fugge in mare per scappare ai carabinieri

RICCIONE. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Riccione hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un cittadino gambiano di 21 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile delle ipotesi di resistenza, lesioni personali a pubblico ufficiale e furto.

Intervenuta a seguito dell’asportazione di alcolici da un supermercato del centro, la pattuglia ha rintracciato il sospettato, procedendo al suo controllo. Il 21enne, con ancora in possesso di quanto appena sottratto, ha aggredito e spintonato i carabinieri per darsi alla fuga verso la spiaggia.

L’inseguimento si è protratto fino alla battigia, dove l’indagato si è gettato in acqua nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ma la sua fuga è finita ben presto anche grazie al supporto dal personale della Guardia Costiera di Riccione e ai carabinieri della locale Sezione Radiomobile, attivati nell’immediato ed entrati in mare per raggiungere e bloccare il fuggitivo.

Il ragazzo era già gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. Arrestato, è stato trattenuto nelle locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo odierno, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini.