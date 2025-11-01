Riccione, 2 novembre: il programma delle commemorazioni dei defunti

Domenica 2 novembre la città di Riccione si unirà in un momento di raccoglimento per onorare la memoria dei propri cari. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 14:15, davanti al Municipio, con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di guerra, alla presenza delle autorità civili e militari. Un gesto solenne per rendere omaggio a chi ha sacrificato tutto per la libertà e la pace.

La cerimonia proseguirà poi al cimitero nuovo di viale Udine, dove, alle ore 14:30, verrà deposta una seconda corona di alloro in ricordo di tutti i defunti.

Il pomeriggio si concluderà al cimitero vecchio, luogo simbolo della memoria storica cittadina. Qui, alle ore 15, dopo la deposizione delle corone, sarà celebrata la Santa Messa officiata da Don Alessio, parroco della chiesa di San Martino.

Il pomeriggio sarà accompagnato dalla Filarmonica Banda Città di Rimini. La cittadinanza è invitata a partecipare alle cerimonia.