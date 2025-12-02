Riccione, 1.700 partecipanti al convegno di Azione Cattolica

RICCIONE. Dal 5 al 7 dicembre 2025, presso la struttura PlayHall di Riccione, si terrà il Convegno nazionale educatori e animatori dell’Azione Cattolica Italiana, intitolato “Verso l’Alto. Per una scelta educativa fedele al Vangelo e alla vita”. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti formativi più significativi per l’associazione e raduna educatori e animatori dei gruppi Ac dei ragazzi, dei giovanissimi e dei giovani, insieme agli animatori adulti e ai responsabili di base dei Settori Adulti e Giovani e dell’Acr.

Sono attesi oltre 1.700 partecipanti provenienti da tutte le diocesi italiane, in rappresentanza dei più di 43.000 educatori e animatori delle quasi 4.500 associazioni territoriali.

L’incontro si aprirà nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre con l’accoglienza dei partecipanti e gli interventi introduttivi dei responsabili nazionali dei Settori Adulti e Giovani e dell’Acr. Seguirà una veglia di preghiera dal titolo “Perché la vostra gioia sia piena”, pensata per mettere al centro la dimensione vocazionale del servizio educativo.

La giornata di sabato 6 dicembre sarà interamente dedicata alla formazione e al confronto. Dopo la celebrazione eucaristica, i partecipanti prenderanno parte a una serie di laboratori differenziati per età e ambito di servizio - “Prima persona plurale”, “Testimoni di Te”, “Si può fare!” - pensati per sostenere, incoraggiare e rilanciare il cammino quotidiano degli educatori. Nel pomeriggio, dodici sessioni tematiche approfondiranno altrettante prospettive dell’educazione: coinvolgente, spirituale, mobile, generativa, incarnata, inclusiva, che cura, democratica, critica, ecclesiale, fedele, creativa.

Domenica 7 dicembre, vigilia della solennità dell’Immacolata, il Convegno prevede la celebrazione eucaristica presieduta dall’assistente ecclesiastico generale dell’Ac. A seguire, una sessione plenaria dal titolo “Custodire la vita, generare comunità”, con interventi di esperti ed esponenti istituzionali, pedagogici e associativi. Sarà un momento di sintesi e di rilancio, che condurrà alle conclusioni affidate alla Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica.