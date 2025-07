Riccione, “15 euro a testa e vi porto in discoteca”: i tassisti abusivi rischiano fino a 7mila euro di multa

A Riccione la polizia locale del Corpo Intercomunale durante la serata di sabato scorso, dopo aver presidiato le zone centrali della città prestando particolare attenzione alle zone limitrofe alla stazione ferroviaria e al piazzale Roma, dopo la mezzanotte ed al termine degli eventi nella zona centrale, ha spostato la propria attenzione in collina dove le principali discoteche erano in attività.

E’ stato predisposto un servizio mirato volto al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Durante questi controlli la polizia locale di Riccione ha intimato l’alt a tre autovetture, una Mercedes, una Ford e una Lancia, tutte condotte da persone adulte con a bordo ragazzi poco più che maggiorenni, senza alcun vincolo di parentela tra loro. La circostanza ha destato il sospetto degli agenti ed è emerso che dopo aver corrisposto una tariffa di 15 euro ciascuno al conducente, avevano ottenuto il passaggio dai locali del Marano alle discoteche della collina. Il servizio era stato offerto da un promotore di serate, in corso di individuazione. I conducenti sono stati sanzionati ai sensi dell’articolo 86 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 1.812 euro a 7.249 euro, la sospensione della patente da 4 a 12 mesi e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. In caso di recidiva il trasgressore rischia anche la revoca della patente. Inoltre è stato contestato il soprannumero in quanto a bordo delle autovetture vi erano 6 persone, nonostante i veicoli fossero immatricolati per un numero inferiore.