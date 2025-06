Riccione, 1.100 fuochi d’artificio sparati in spiaggia dopo le 2 di notte: interviene la Polizia

Prosegue il controllo della Polizia locale su tutto il territorio di Riccione. Lo scorso fine settimana è stato effettuato un controllo capillare sulle attività economiche, in particolare per il rispetto degli orari della musica nelle attività poste sul demanio marittimo, impiegando numerosi equipaggi anche in abiti civili lungo i 6 chilometri di litorale. Durante le attività di controllo in area Marano alle ore 2.08 la Polizia locale verificava lo sparo di fuochi d’artificio non autorizzati. Dalle prime verifiche effettuate si è potuto accertare la presenza sulla battigia di undici “torte” con 1100 fuochi complessivi, sparati abusivamente. Su tale episodio la Polizia locale sta svolgendo le opportune indagini al fine di accertare gli autori delle violazioni oltre che per verificare l’eventuale connessione a eventi organizzati dalle attività economiche prospicienti.

La squadra di Polizia commerciale ha potuto accertare durante il turno serale e notturno il rispetto dell’orario di spegnimento della musica per la maggior parte degli esercenti, a eccezione di una attività in zona sud che continuava l’intrattenimento musicale con dj e console oltre le 2 del mattino e pertanto comminata una sanzione di 250 euro e la segnalazione al Suap (Sportello unico attività produttive) per i provvedimenti di sospensione in caso di recidiva plurima.