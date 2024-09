Riccione, 10 sedie a rotelle all’ospedale dall’associazione “Ex dipendenti pubblici”

L’Associazione “Ex Dipendenti Pubblici di Riccione” ha provveduto a donare al Reparto U.O.C. Medicina Interna Angiologia dell’Ospedale Ceccarini di Riccione 10 sedie a rotelle per lo spostamento interno dei pazienti.

La consegna è avvenuta alla presenza, per l’Associazione: Maddalena Piccari, Secondo Casadei, Edmo Vandi, Graziella e Corrado Galli e Giuliana Rossi.

Per il Reparto U.O.C. erano presenti il Direttore Alberto Grassi, il Dott. Christopher Muscat, Dott.ssa Francesca Tiraferri, Coordinatore Infermieristico Stefania Dellachiara e gruppo Infermieri. La donazione è avvenuta nello spirito di Maria Boorman Ceccarini che all’inizio del secolo scorso regalò l’Ospedale Ceccarini in memoria del marito medico Giovanni Ceccarini. Ne fruirono e ne fruiscono da allora cittadini riccionesi e non solo in un legame affettivo nel quale è avvenuta anche la donazione dei giorni scorsi.