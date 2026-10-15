Rapina in banca alla Bper di Riccione, svolta nelle indagini: 5 fermati VIDEO

Riccione
  • 15 ottobre 2026
Rapina in banca alla Bper di Riccione, svolta nelle indagini: 5 fermati VIDEO

È in corso tra le province di Rimini e Palermo un’operazione dei Carabinieri di Riccione, supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini nei confronti di 5 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili della rapina da oltre 220mila euro alla BPER di Riccione dello scorso 11 agosto.

In quella circostanza i malviventi, travisati e con indosso tute da lavoro, erano riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito tagliando la grata antintrusione di una finestra. Una volta all’interno avevano immobilizzato tre dipendenti utilizzando fascette da elettricista e si erano impossessati di un ingente bottino di oltre 220.000 euro in contanti. La fuga era stata agevolata dall’intervento di altri due complici con funzioni di palo all’esterno della struttura

Progettavano un nuovo assalto

Le indagini dell’Arma hanno permesso di ricostruire con precisione i ruoli di ciascun indagato. Gli investigatori hanno accertato come il gruppo criminale si trovasse in un avanzato stato di progettazione per compiere, nei giorni a venire, un nuovo assalto ai danni di un altro istituto bancario della provincia. Le indagini e i servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri hanno consentito di documentare un recentissimo sopralluogo effettuato da due dei componenti della banda, i quali stavano studiando gli accessi e le caratteristiche strutturali dell’edificio in vista dell’imminente rapina. Il tempestivo intervento dell’Autorità Giudiziaria e dei Carabinieri ha così scongiurato il verificarsi del nuovo evento criminoso.

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