Rapina in banca alla Bper di Riccione, svolta nelle indagini: 5 fermati VIDEO

È in corso tra le province di Rimini e Palermo un’operazione dei Carabinieri di Riccione, supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini nei confronti di 5 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili della rapina da oltre 220mila euro alla BPER di Riccione dello scorso 11 agosto.

In quella circostanza i malviventi, travisati e con indosso tute da lavoro, erano riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito tagliando la grata antintrusione di una finestra. Una volta all’interno avevano immobilizzato tre dipendenti utilizzando fascette da elettricista e si erano impossessati di un ingente bottino di oltre 220.000 euro in contanti. La fuga era stata agevolata dall’intervento di altri due complici con funzioni di palo all’esterno della struttura