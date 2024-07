“Raccolgo fondi per una onlus benefica”: estorceva soldi a minorenni e persone fragili, la Polizia scopre il truffatore a Riccione

Automobilisti indisciplinati e anche truffatori senza scrupoli. L’attività di controllo del territorio effettuata dalla Polizia locale di Riccione e Misano Adriatico durante il fine settimana ha riguardato in particolare la collina di Riccione e Misano, l’area delle discoteche e le zone centrali della città di Riccione.

Il comando ha predisposto un posto di controllo in viale Abruzzi, la strada utilizzata dopo l’uscita dalle discoteche, impiegando sei equipaggi, tra i quali tre agenti a bordo di motocicli di servizio di grossa cilindrata. Sono state ritirate cinque patenti. Un cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà per il porto di un coltello a serramanico.

L’attività svolta nelle aree centrali ha portato alla denuncia per truffa a carico di un uomo che, spacciandosi per addetto di una “onlus benefica”, estorceva offerte in particolare a minorenni e persone fragili. Sono state elevate dieci sanzioni per violazione dei regolamenti comunali per accattonaggio molesto e raccolta fondi non autorizzata.