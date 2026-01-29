Psicologo di quartiere a Riccione e Cattolica: ecco i primi dati

Disagio emotivo, relazioni familiari e di coppia, ansia e autostima sono le problematiche emerse nei primi mesi di attività del servizio del Distretto socio-sanitario di Riccione dedicato allo “Psicologo di quartiere”.

Attivo in otto comuni del territorio distrettuale da gennaio 2025, tra cui Riccione (viale Bergamo 2), il servizio di consulenza psicologica gratuita funziona come uno spazio di ascolto per dare una risposta immediata ai bisogni e ai disagi dei cittadini. Lo “Psicologo di quartiere” infatti, fornendo ascolto e un primo supporto, funge da guida e consulenza per indirizzare i cittadini verso il servizio socio-sanitario territoriale. Questo approccio integrato permette di lavorare in sinergia con assistenti sociali, sanitari e altri professionisti, creando un sistema di supporto completo per a

A un anno dall’attivazione dello sportello “Psicologo di quartiere” sul territorio distrettuale emerge già un primo quadro dei disagi che interessano la comunità.

Nel complesso, i dati evidenziano come la domanda di supporto psicologico sia sempre più orientata al miglioramento delle relazioni familiari e affettive, confermando il ruolo centrale dei servizi di supporto nel rispondere a bisogni emotivi e sociali sempre più articolati.

I dati generali, raccolti in forma anonima e riservata, dagli sportelli nei primi mesi di attività restituiscono il quadro di un disagio che riguarda in larga parte la sfera emotiva e relazionale delle persone che chiedono aiuto. Allo stesso tempo emergono dagli utenti richieste specifiche legate al sostegno alla famiglia, alla consulenza genitoriale e alle dinamiche di coppia. I disturbi depressivi e quelli legati alla sfera familiare rappresentano una delle principali aree di intervento. Le richieste di supporto sono spesso legate alla gestione dello stress, ai conflitti intergenerazionali e ai disturbi dell’umore, a dimostrazione di quanto le dinamiche familiari siano un fattore centrale nel benessere psicologico individuale. I disturbi dell’umore sono altrettanto significativi, con ripercussioni sul benessere psicologico e sulle relazioni sociali. Particolarmente rilevante è infine il dato relativo ai disturbi d’ansia associati a sintomi depressivi, indicativi di un disagio emotivo complesso e multidimensionale.

Prevalenza femminile e accessi liberi agli sportelli

Dal report infine emerge che la maggior parte delle persone che si rivolge agli sportelli – sia di persona che al telefono – è rappresentata da donne; in numero minore gli uomini e in minima parte i gruppi familiari. La maggior parte degli accessi avviene in forma libera e spontanea, mentre gli altri canali di accesso (attraverso il medico di base, centri antiviolenza e altri servizi socio-sanitari) restano comunque vie importanti per fruire del servizio.

Come funziona il servizio: gli otto sportelli sul territorio

Presso gli sportelli sul territorio i cittadini, residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione, trovano uno psicologo-psicoterapeuta professionista. Il servizio viene reso attraverso colloqui individuali e a garanzia della privacy dell’utente, per un massimo di quattro incontri. Il servizio risponde ai bisogni della comunità senza distinzione di genere, estrazione sociale, fascia anagrafica e condizione socio-economica.

Gli sportelli “Psicologo di quartiere” sono aperti il martedì mattina, dalle 9:30 alle 12:30, a Misano Adriatico (palazzina Bianchini, viale Repubblica 124) e al pomeriggio, dalle 15 alle 18, a San Giovanni in Marignano (viale Veneto 15).

Nella giornata del mercoledì, a settimane alterne, lo sportello è aperto dalle 9:30 alle 12:30 a Coriano (sede comunale, piazza Mazzini 15) e a Morciano di Romagna (sede comunale, piazza del Popolo 1).

A Riccione (sede distaccata Servizi alla persona, viale Bergamo 2) lo sportello è attivo il giovedì mattina, dalle 8:30 alle 11:30.

A Cattolica lo “Psicologo di quartiere” è attivo il venerdì, dalle 9 alle 12, presso il Centro distrettuale per le famiglie (piazza Repubblica 16) mentre a San Clemente (via Matteotti) e Saludecio (sede comunale, piazza Amato Ronconi) è operativo a settimana alterne il sabato mattina dalle 8:30 alle 11:30.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le dottoresse Daniela Calasso (334 7052222) e Federica Mei (333 9980722) oppure scrivere a psicologodiquartiere@marignano.net

