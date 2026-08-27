“Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza”: la sindaca di Riccione firma la petizione di Avvenire

Il Comune di Riccione aderisce ufficialmente all’appello per il conferimento del Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, assunti a simbolo di tutte le infanzie violate dalle guerre. La sindaca Daniela Angelini ha formalizzato il sostegno della città inviando una lettera d’adesione promossa dal quotidiano Avvenire e indirizzata al promotore dell’iniziativa, il professor Eugenio Mazzarella, e alla redazione del giornale. “Sostenere questa candidatura - ha detto la sindaca - rappresenta un atto dovuto per dare voce ai più indifesi e riaffermare le istanze di pace e giustizia che da sempre muovono la città di Riccione. Aderiamo con profonda convinzione a questa proposta, ricordando l’emozione e la grande partecipazione con cui la nostra comunità ha ospitato in riva al mare la testimonianza del Sudario. La tutela dell’infanzia e il diritto alla vita sono valori universali che devono superare ogni confine. Confidiamo che tante altre istituzioni e cittadini uniscano la propria voce a questo appello straordinario per fermare ogni massacro e restituire dignità alle vittime.”