Pole dance, Mirella De Donato da Riccione seconda ai Mondiali in Polonia

Ennesima brillante prestazione della poler riccionese Mirella De Donato che, ai mondiali di Pole Sport Ipsf (International Pole Sport Federation) di Kielce in Polonia, terminati domenica 29 ottobre, ha conquistato la medaglia d’argento nella sua categoria, master 50 +. Pochi i punti che l’hanno divisa dalla vincitrice, la messicana Karla Picazo: 35,1 per la De Donato, 37,3 per la sua avversaria. A concorre tra le master 50 c’erano atlete provenienti da più di 40 paesi. Il secondo posto assume così una rilevanza internazionale assoluta.

Mirella ha portato sul palco, per l’ultima volta, la sua performance “Guerriera Vichinga” che tante soddisfazioni le ha regalato in quest’annata agonistica: oro agli Italiani Ipsf; bronzo agli Italiani POSA (Pole Sports & Art Federation); argento agli Europei Posa ed ora questo titolo di vicecampionessa del mondo Ipsf che la conferma nell’elite internazionale della disciplina. “È stata una grande emozione salire sul secondo gradino del podio mondiale, per di più in ambito Ipsf, la Federazione più importante a livello internazionale. – Ha raccontato a fine gara la De Donato. - Sono abbastanza soddisfatta della mia prestazione: ho cercato di migliorare la routine di gara e per certi versi ci sono riuscita migliorando notevolmente l’esecuzione ma ho preso qualche punto in meno nella parte artistica rispetto al campionato nazionale, cosa che mi ha fatto perdere il primo posto. Non andrò ai mondiali POSA di novembre perciò questa è stata l’ultima volta che ho portato in gara questa routine che mi ha dato davvero tante soddisfazioni. L’ultima battaglia della Guerriera Vichinga”.